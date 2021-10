Ladri di biciclette in azione, rubata la bici al segretario dei Radicali di Perugia

Ladri di biciclette in azione, rubato il mezzo a Michele Guaitini, segretario dei Radicali di Perughia e membro del direttivo di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta di Perugia”.

Il furto, denunciato sui social da Gautini, è avvenuto ieri in città. Si tratta di una “Ebike Atala b-cross colore come in foto. Portapacchi posteriore nero con fanale. Borse laterali grigie (se ancora ci sono…). Priva del computerino di bordo può circolare al momento senza ausilio del motore, quindi in salita molto molto piano” scrive Guaitini.

Oltre al furto, segnala Guatini, anche l’impossibilità di denunciare il fatto nel sito dell’Arma, per poi prendere poi appuntamento in caserma a perfezionarla: “Le biciclette non sono previste… scegliendo coone oggetto rubato un veicolo non è possibile specificare che sia una bici. Ci stanno pure macchine agricole e quadricicli, ma bici niente. Allora si può mettere anziché veicolo la categoria altro, ma poi in quel caso tra le sottocategorie la cosa che più si avvicinava era natante a motore… Allora ho deciso di forzare il sistema mettendo ‘veicolo’, ‘ciclomotore’ e carrozzeria ‘cabriolet’…”.

L'appello, logicamente, è di segnalare la bici se la si incontra in giro.