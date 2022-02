Perugia, furto con spaccata in via Oberdan: ladri portano via la cassa della Città del Sole

Ladri in azione nella notte in via Oberdan a Perugia. Armati di una spranga di ferro hanno sfondato la vetrina di un negozio e rubato la cassa.

I malviventi hanno colpito nella notte, accanendosi contro l'attività commerciale Città del Sole, che vende giocattoli e articoli per bambini fatti in materiali naturali.

L'allarme ha suonato, ma i ladri hanno avuto tutto il tempo di sradicare il registratore di cassa e portalo via. sul posto è arrivata una pattuglia della Guardia di finanza, ma i militari hanno potuto solo constatare i danni e chiamare i proprietari.

Abbandonata davanti alla porta la spranga utilizzata per sfondare il vetro. Nei giorni scorsi un ignoto picconatore ha sfondato le vetrine della libreria Morlacchi e delle Paoline, ma senza entrare nei locali e rubare.

Nella mattinata erano presenti gli agenti della Polizia per gli accertamenti.