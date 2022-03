Ladri in azione nella notte: spaccata all'oratorio GpII di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino

Ladri in azione nella notte tra lunedì e martedì all’oratorio di Prepo, Ponte della Pietra, San Faustino.

I malviventi hanno sfondato, a colpi di pietra, una porta a vetri, sono penetrati nelle struttura e hanno rubato apparecchiature e strumenti in uso ad animatori e ragazzi.

L’operato dei ladri, però, è stato ripreso dal sistema di sorveglianza della struttura. Non solo sono stati immortalati i tre autori del gesto notturno, ma anche il quarto uomo, ripreso nel pomeriggio mentre compie un sopralluogo. Tutto il materiale video è già stato consegnato alle forze dell’ordine con la denuncia.

Ne dà notizia suor Roberta Vinerba con un post, corredato di foto: “Questa notte alle 00.27 abbiamo subìto una effrazione e un furto in oratorio. L’effrazione è visibile nella foto, il furto è consistito in apparecchiature del valore di qualche migliaio di euro. Perché sappiamo l’orario della effrazione? Perché siamo in possesso delle immagini e del video che riprende il furto. E che hanno ripreso perfettamente i tre ladri mentre compivano il furto. Compreso il complice che è venuto in avanscoperta nel tardo pomeriggio Tutto il materiale è consegnato agli inquirenti. Cari fratelli ladri, noi preghiamo per voi perché Dio vi aiuti a tornare sulla strada buona. Nell’intanto sappiate che mentre preghiamo abbiamo i vostri volti davanti”.