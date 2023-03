Spaccata in via dei Filosofi: con l'auto contro la vetrina per rubare pc, tablet e cellulari

Ladri in azione nella notte e le modalità del colpo fanno pensare a una banda che ha pianificato il tutto.

I ladri hanno usato, infatti, come nel colpo a danno della pizzeria “La Romantica” in Borgo XX Giugno, un’auto come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di riparazioni cellulari in via dei Filosofi.

I malviventi sono fuggiti con tablet, smartphone e computer di clienti.

“Sono 10 anni che vivo a Perugia e lavoro onestamente. Provengo da una regione spesso bistrattata, la Calabria, ma giù non mi era mai successo di subìre danni da alcuno. La mia preoccupazione principale è chiamare i clienti e comunicargli che non potrò più riconsegnargli il loro smartphone o pc perché me li hanno rubati. L’assicurazione non prevede risarcimenti per questo genere di danno”.

Le telecamere hanno ripreso un fuoristrada che in retromarcia tenta di sfondare il vetro, che resiste, ma ciò non impedisce ai ladri di entrare per razziare.