Entra in una casa e ruba orologi e profumi, imputato irreperibile accusato di furto con scasso

Furto con scasso in un’abitazione di San Sisto. È l’accusa che ha portato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia uno straniero, difeso dall’avvocato Salvatore Cavuoti, perché in concorso con altre due persone, una non identificata perché fuggita, l’altra uscita dal processo con riti alternativi, “avrebbe guidato il furgone utilizzato per il furto” e “fungendo da palo, controllando l’azione furtiva al fine di evitare e contenere eventuali interferenze di terzi” si sarebbe introdotto nella casa per rubare.

Secondo l’accusa, una volta sceso dal furgone avrebbe forzato e aperto “con violenza la porta-finestra sia della cucina sia del soggiorno, mandando in frantumi i rispettivi vetri” dell’abitazione di San Sisto, “introducendosi nella stessa e impossessandosi, al fine di trarne profitto, di un orologio Sector e uno Festina, una confezione di profumo Armani, Hugo Boss, Chanel e Calvin Klein, nonché alcuni cappelli da baseball”.

La Procura di Perugia contestata l’aggravante “di avere commesso il fatto usando violenza sulle cose, la porta-finestra e i vetri, oltre che avere tentato di forzare la serratura del portone di casa, danneggiandola e per avere agito in numero di tre persone”.

L’imputato, al momento irreperibile e conosciuto anche con un’identità fittizia, è stato accusato anche di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso perché trovato in possesso di due piedi di porco, uno di 74 centimetri e l’altro di 31 e di una lima di 37 centimetri di lunghezza. Strumenti “atti ad aprire e forzare serrature” e per i quali lo stesso aveva già riportato una condanna a Firenze.

Il furto è avvenuto a San Sisto il 4 novembre del 2021.