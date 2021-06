Conosce una ragazza in chat, si incontrano e sparisce la collana da 10mila euro: denunciata 20enne

Conosce una giovane in chat e quando si incontrano lei lo abbraccia e sparisce una collana da uomo del valore di 10mila euro.

I fatti sono avvenuti a Parma, protagonisti un 56enne del posto e una giovane rumena di 20 anni, residente a Perugia. L'uomo si è rivolto ai Carabineri raccontando di aver subito il furto di un monile da uomo e che a compierlo sarebbe stata una ragazza conosciuta sui social.

Il furto con destrezza, con la “tecnica dell’abbraccio”, di cui si è resa protagonista è avvenuto il 25 maggio quando al numero d’emergenza 112 un 56enne residente a Parma ha richiesto l’intervento, in piazza Volta, di una pattuglia in quanto poco prima gli era stata sottratta una collana d’oro con diamanti del valore di circa 10 mila euro.

L’uomo ha riferito ai militari di aver conosciuto qualche giorno prima una ragazza in una chat e dopo diversi messaggi e conversazioni telefoniche, avevano deciso di incontrarsi. I due si sono visti il 25 maggi, trascorrendo la giornata insieme fino all’ora di cena. Tornando verso l’autovettura, però, l'uomo si accorge di non avere più la collana e ha chiesta alla ragazza di poter controllare le tasche dei pantaloni, avendo il forte sospessto che potesse essere stata lei, in un momento di intimità, a sottrarla.

La ragazza fugge via, facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri iniziano a fare ricerche partendo dal numero di telefono utilizzato dalla giovane per conversare con l'uomo, ne scoprono le generalità, tra l'altro con una lunga serie di precedenti per gli stessi reati, e la denunciano per furto.