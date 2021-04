Beccato a rubare cibo al supermercato: ladro in trasferta denunciato, multato ed espulso

Un marocchino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per aver rubato del cibo in un supermercato di San Sisto.

L'uomo è stato fermato dal personale di sorveglianza subito dopo aver oltrepassato le casse senza aver pagato dei generi alimentari che aveva preso dagli scaffali.

Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti che ha identificato lo straniero, risultato non in regola con le normative sull’immigrazione.

La merce è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale, mentre lo straniero è stata denunciato per furto aggravato e anche multato per violazione delle norme anti Covid in quanto residente nel comune di Foligno. Sono state avviate le pratiche per la sua espulsione dal territorio nazionale.