Ladra in azione in chiesa, rubata una borsa con 1500 euro dentro: 33enne denunciata

Ladra in azione. Dalla sacrestia di una chiesa del centro storico di Città di Castello sparisce la borsa di una signora con dentro 1500 euro in contanti. La donna, disperata, si è rivolta ai carabinieri tifernati. I militari, anche grazie a diversi testimoni, sono riusciti a identificare e denunciare per furto una 33enne di Città di Castello, già conosciuta dai Carabinieri per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Pochi mesi fa la ragazza era stata fermata e denunciata per il furto di un ex voto d'oro dalla chiesa della Madonna delle grazie di Città di Castello.