Corciano, fugge dal negozio con due paia di scarpe rubate nascoste nello zaino: denunciato

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia hanno denunciato un tunisino di 40 anni per il reato di furto in un centro commerciale.

L'uomo è stato notato dal personale di sorveglianza del centro commerciale nel Corcianese, mentre si aggirava tra gli scaffali, con uno zaino in spalla.

Il titolare dell’attività commerciale ha, pertanto, richiesto l'intervento della Polizia e una volta giunti sul posto hanno trovato l’uomo che era stato fermato poco prima dal responsabile dell’esercizio commerciale mentre cercava di allontanarsi con nel proprio zaino due paia di scarpe da ginnastica griffate per un valore commerciale di circa 170 euro.

Dai controlli effettuati è risultato che il 40enne di origini tunisine aveva con precedenti di polizia in materia di stupefacenti ed è irregolare sul territorio nazionale.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di furto ed è stato avviato l’iter per l’espulsione dal territorio nazionale.