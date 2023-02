Ruba il cellulare al fattorino mentre consegna i pacchi, ma è incapace di intendere e volere: assolto

Assolto vizio totale di mente, ma con l’applicazione di una misura di sicurezza. È la decisione del giudice in relazione a un processo per il furto del cellulare a un fattorino mentre scaricava e consegnava un pacco.

L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Gambuli (con l’avvocato Federico Bettelli sostituto processuale), era finito sotto processo “perché al fine di trarne profitto, si impossessava del telefono cellulare marca … di colore nero, che con mossa repentina asportava dall’interno dell’autovettura che il proprietario … aveva parcheggiato sulla pubblica via lasciando il portellone posteriore e i finestrini aperti (il furto veniva consumato mentre … stava scaricando merce dal suo veicolo e si era temporaneamente allontanato dallo stesso lasciando il telefono appoggiato sopra al cruscotto)”.

La Procura di Perugia aveva contestato anche l’aggravante perché il furto era stato commesso “con destrezza e su cosa esposta per consuetudine e necessità alla pubblica fede”.

Il fatto è avvenuto a Perugia il 15 giugno del 2015.

Un perito era stato incaricato di svolgere una valutazione della capacità di intendere e volere dell’imputato e sulla sua capacità di stare in giudizio. Per il professionista la condizione dell’imputato era soggetta a un vizio totale di mente. La valutazione ha convinto il giudice a pronunciare una sentenza di assoluzione e disporre le misure di sicurezza minime, come il divieto di frequentare determinati luoghi.