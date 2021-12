Perugia, paura per una famiglia: ladro in fuga si imbatte in un bimbo di 4 anni che rientra in casa

Il ladro si introduce in casa, noncurante della presenza dei proprietari e fugge solo quando ormai capisce di essere stato scoperto. Paura per una famiglia perugina che ha scoperto di essere vittima di un tentativo di furto durante la festa dell’Immacolata.Un furto in diretta, ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate in casa. “Un ladro si è introdotto in casa mia, ho tutti i filmati delle videocamere di sorveglianza, si vede bene il volto” ci scrive un lettore molto arrabbiato e deluso. “Ho già parlato con la Polizia e consegnerò il tutto – prosegue nel messaggio – È la seconda volta, nel video si sente mia moglie che chiama la Polizia e dalle immagini anche il ladro che scappa, mentre mio figlio di 4 anni cerca di entrare a casa”.