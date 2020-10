Anziana derubata nel cuore della notte, si sveglia quando il ladro è già fuggito con la refurtiva

Una signora di 90 anni ha subito un furto in casa. Svegliatasi all'improvviso alle 4 di notte, si è accorta che qualcuno era penetrato in casa e l'aveva derubata.

La signora ha trovato la finestra spalancata e si è resa conto di essere stata vittima, mentre dormiva, di un furto all’interno del proprio appartamento.

Con lucidità, appena ha capito che il ladro non era ppiù nell'appartamento, ha controllato le stanze e i cassetti, accorgendosi che le erano stati rubati due orologi e tre anelli, uno dei quali con una pietra incastonata.

Dopo aver riordinato l'appartamento ha atteso la mattina per chiamare la Polizia.

In linea con il “Progetto Enea-La Polizia per il cittadino” che consente di mettere in atto non solo gli aspetti operativi del lavoro del poliziotto, come in questo caso quello di prendere delle denuncia, ma di attuare una azione di informazione, anche come forma di vicinanza alla vittima da parte dell’istituzione, sui comportamenti da tenere per evitare di diventare preda di certi criminali o semplicemente ascoltando le esigenze, i dubbi o le paure delle persone più vulnerabili, gli agenti hanno raccolto la denuncia a casa della donna.