Ruba la borsa ad una passeggera, ma le lascia il suo numero di cellulare per restituirla in cambio di denaro: denunciata

Ruba la borsa ad una passeggera, ma le lascia il suo numero di cellulare per restituirla in cambio di denaro: ma non si presenta all'appuntamento, rintracciata e denunciata.

Nei giorni scorsi una pendolare in attesa di prendere il treno è stata avvicinata da una donna che dapprima le ha chiesto informazioni sugli orari dei convogli e poi, una volta salita a bordo e poco prima della chiusura delle porte, le ha rubato il bagaglio fornendole il numero di telefono prima di allontanarsi, per il successivo recupero del maltolto.

La malcapitata una volta partita ha contattato l’autrice del furto che le ha dato appuntamento l’indomani, non presentandosi.

Immediata quindi la denuncia presso gli uffici della polizia ferroviaria di Foligno dove, grazie all’accurata descrizione fornita dall’autrice del furto, gli agenti sono riusciti ad individuare e identificare la donna.

Per quest’ultima, una 65enne di nazionalità italiana residente nel comprensorio perugino, è scattata la denuncia per furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.