Ruba al supermercato e scappa passando davanti alla Questura: preso dagli agenti

Entra nel supermercato e si mette a spaccare le bottiglie di superalcolici. All'intervento del personale prende una bottiglia di birra e scappa.

Protagonista della vicenda un cittadino indiano, classe 1991, sorpreso di fronte allo scaffale delle bevande alcooliche da due addetti del supermercato, dove improvvisamente e senza alcun apparente motivo, aveva cominciato a rompere delle bottiglie. Alla vista del personale del supermercato l’uomo aveva afferrato poi, una bottiglia di birra per darsi alla fuga fuori dall’esercizio commerciale.

Due addetti al supermercato, un uomo ed una donna rincorrevano il fuggitivo, urlando di fermarsi e passavano proprio sotto la Questura di Perugia.

Alcuni agenti, sentite le urla, scendevano in strada e bloccavano l'uomo. Dopo le procedure di identificazione l'indiano è stato denunciato per furto aggravato e danneggiamento. Nei suoi confronti sono state avviate le pratiche per l'espulsione.