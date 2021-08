Città di Castello: ladri di biciclette in azione in centro storico, denunciati due ragazzini

Parcheggiano la bici sotto casa e quando escono non le trovano più: rubate da due ragazzini rintracciati dai Carabinieri poco lontano.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Città di Castello hanno denunciato due minorenni per il furto di due biciclette parcheggiate in un complesso residenziale del centro. I proprietari le avevano lasciate incustodite per pochi minuti sotto casa e quando sono scesi per riprenderle non le hanno più ritrovate.

Una pattuglia dei Carabinieri ha individuato i due minori che, in sella alle biciclette rubate, si stavano allontanando dal quartiere. Fermati e condotti in caserma, sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di furto aggravato alla Procura Minorile e poi affidati ai genitori.

Le biciclette, anche di un certo valore, sono state restituite ai legittimi proprietari.