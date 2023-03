Lega la bici a un palo per non farsela rubare, ma passa la proprietaria e ne denuncia il furto: condannato per ricettazione

L’imputato non riusciva a fornire “alcuna giustificazione circa l’origine del possesso della bicicletta”, configurando così il delitto di ricettazione.

Un uomo è stato condannato a 16 mesi per ricettazione di una bicicletta rubata dopo essere stato visto dalla vittima del furto, mentre “legava con un lucchetto una bicicletta che le era stata sottratta poco tempo prima”.

