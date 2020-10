Ruba una bicicletta per strada, ma viene subito individuato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Giustino hanno fermato e denunciato alla Procura della Repubblica un pregiudicato italiano di 29 anni per il furto di una bicicletta.

L’uomo, nella serata di sabato, avrebbe sottratto una bici mountain bike, lasciata parcheggiata dal proprietario in una via centrale della frazione Selci Lama. Al suo ritorno non trovando più la bicicletta, aveva sporto denuncia.

Le indagini dei Carabinieri si sono subito appuntate sul 29enne, conosciuto dai militari proprio per i numerosi delitti contro il patrimonio.

Messo alle strette ha confessato il furto e restituito al proprietario la bicicletta rubata.