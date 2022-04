Ladri di biciclette in azione a Perugia: rubati due mezzi in centro storico, l'appello sui social

Ladri di biciclette in azione a Perugia, in pieno centro e in vie trafficate. È quanto segnala “Fiab – Perugia pedala” con un post su Facebook.

“Due furti di biciclette in pochi giorni in centro a Perugia. Se qualcuno le vedesse può contattare direttamente i proprietari o anche noi (340 4685071) - si legge nel post - Esprimiamo la nostra vicinanza alle persone che hanno subito il furto di un mezzo utilizzato per i propri spostamenti in città. Cominciamo a essere troppo frequenti questi episodi e rinnoviamo la nostra richiesta al Comune di Perugia di prevedere stalli sicuri per il parcheggio delle bici in tutta l’area cittadina”.

Il primo derubato racconta sui social: “Mi hanno rubato la bici stasera, era una mountain bike nera FRW su cui avevo montato un motorino elettrico Bafang. È successo tra le 20 e le 22 in semi-centro, di fronte alla pizzeria Tankard. Era legata con una catena e la zona è abbastanza trafficata, ciononostante, qualcuno è riuscito a rubarla senza che nessuno se ne accorgesse. Se qualcuno dovesse avvistarla in giro mi contatti, grazie infinite”.

Rubata qualche giorno fa, invece, in “zona Porta San Pietro questa bicicletta a pedalata assistita al mio amico Helios se qualcuno la vedesse ci faccia sapere”.