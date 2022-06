Scoperti i ladri di carburante: svuotano il serbatoio di un camion e scappano

Ladri di benzina scoperti e denunciati dalla polizia. E' successo a Bastia Umbra. I due, secondo la ricostruzione della Questura, hanno sottratto del carburante da un camion parcheggiato nel piazzale di una ditta. Il dipendete ha visto i due fuggire e ha trovato tubi e taniche vicino all'autocarro. E ha lanciato l'allarme.

Le telecamere di videosorveglianza del Comune di Bastia Umbra hanno permesso ai poliziotti di individuare un’auto sospetta e di risalire all’intestatario: un 28enne italiano della zona. L'uomo ha raccontato agli agenti di aver ceduto le taniche rubate a un amico 26enne.

A casa del 26enne i poliziotti hanno recuperato le cinque taniche di gasolio e altro materiale riconducibile a un furto messo a segno qualche tempo fa nel capannone di un’attività commerciale di Assisi.

Entrambi sono stati denunciati per furto in concorso. Il 26enne è stato denunciato anche per ricettazione.