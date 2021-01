Ruba il bancomat di un'anziana per fare spese e prelievi, denunciata badante

I Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico hanno denunciato per furto una 40enne italiana per essersi appropriata del bancomat di un’anziana signora e di aver effettuato prelievi e acquisti in maniera illecita.

Il 15 dicembre del 2020 la vittima del furto, una 70enne abitante a Fossato di Vico, era andata alle Poste per pagare un bollettino, ma allo sportello le avevano detto che non c'erano più soldi nel conto corrente. Solo in quel momento l'anziana si era resa conto di non avere più il bancomat e che nei giorni precedenti erano state fatte molte spese e prelievi quasi quotidiani, per oltre 2.000 euro.

La signora faceva una denuncia ai Carabinieri di Fossato di Vico e i militari svolgevano subito accertamenti negli esercizi commerciali dove erano stati fatti gli acquisti di cosmetici, medicinali, generi alimentari e di vestiario, acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza e gli scontrini.

Nel giro di alcune settimane, quindi, i Carabinieri risalivano all'identità del presunto autore del furto del bancomat: una donna che da qualche tempo prestava opera di assistenza all’anziana signora.

Visionando i filmati acquisiti, gli investigatori hanno riconosciuto la stessa donna che, seppur coperta dalla mascherina, era entrata in tutti i negozi nei giorni e nelle ore interessati dagli acquisti. In farmacia, inoltre, aveva richiesto la lettura ottica della tessera sanitaria con il proprio codice fiscale.

A casa della 40enne sono stati trovati tutti gli oggetti acquistati illecitamente.