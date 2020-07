Un altro colpo nella notte, malviventi penetrano in banca a Todi e portano via una cassaforte

Nuovo colpo nella notte in Umbria. Dopo le rapine in villa a Spello e Deruta, è toccato alla filiale dell'Ubi Banca di Todi, in via Tiberina (come riporta il Corriere dell'Umbria).

i malviventi hanno agito intorno alle due di notte, incappucciati, e sono andati a colpo sicuro: hanno forzato una porta di emergenza, sono entrati nei locali della banca e hanno portato via una cassaforte da banco, quelle in uso ai cassieri. Il bottino è abbastanza magro, qualche centinaio di euro.

sul colpo indagano i carabinieri di Todi, i quali hanno già acquisito le immagini di sorveglianza che hanno ripreso tutta la scena. Dai primi rilievi sembra che i banditi sapessero benissimo a cosa puntare e come muoversi. Frutto di sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti? I militari stanno acquisendo ulteriori elementi in tal senso.