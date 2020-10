Paura a Magione nella notte: con un camion contro la banca per rubare il bancomat

I ladri hanno agito nel pieno della notte, lanciandosi con un camion contro le vetrate della banca. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4 di questa mattina, in via Fra' Filippo Longo, in località Bacanella di Magione. I ladri hanno sfondato la vetrata della banca con un camion, percorrendo la strada della frazione magionese, poi hanno portato via il bancomat e le casse degli sportelli. Un periodo nero per Magione e le frazioni visto che nei giorni scorsi sono stati denunciati anche diversi furti nelle abitazioni a Villa e Soccorso.

