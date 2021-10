Colpo da 6mila euro in azienda a Sant'Andrea delle Fratte, ma arriva la Polizia: coppia di ladri in manette

La Polizia ha arrestato una coppia di ladri che aveva appena derubato di 6mila euro un'azienda a Sant'Andrea delle Fratte. Il colpo è stato messo a segno approfittando della pausa pranzo.

Ad accorgersi della presenza di una donna in azienda è stato il titolare. La donna si era introdotta passando da una porta posteriore ed era arrivata fino agli uffici, dove vengono custoditi incassi e denaro per la gestione corrente della ditta.

Alla richiesta di chi fosse e cose volesse, avanzata dal titolare, la donna ha risposto allontanandosi a passo sostenuto. Uno dei soci andava subito a controllare dietro al bancone, dove era nascosto un borsello con la somma di circa 6.000 euro in banconote, assegni e carte di credito. Borsello che, però, era sparito.

Il titolare si metteva a cercare la donna e la scorgeva in lontananza in compagnia di un uomo. Pur riuscendo a raggiungergli e fermarli, non riusciva a far ammettere il furto, tanto meno a farsi riconsegnare il borsello. Venendo anche deriso dai due.

Anzi, la coppia che ra già stata notata nei giorni scorsi chiedere l'elemosina nella zona, provava a fuggire, a piedi, per Sant'Andrea delle Fratte, con il titolare dell'azienda che li inseguiva in auto, fino a chiedere aiuto ad un passante affinché chiamasse la polizia.

Sul posto arrivavano due pattuglie della Squadra Volante che riuscivano ad intercettare i sospettati del furto e a ritrovare il borsello con tutti i soldi, nascosto sotto ad un cespuglio.

La coppia veniva, così arrestata per furto aggravato in concorso e la refurtiva recuperata dalla Polizia di Stato restituita al titolare dell’azienda.