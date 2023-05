"Aiuto, un bambino è caduto in un fossato": si ferma e loro gli rubano l'auto

Una trappola in piena regola. E gli rubano l'auto. È successo a Perugia, lungo la strada dei Loggi. Secondo la ricostruzione della polizia e il racconto della vittima l'uomo è stato fermato lungo la strada da una donna con in braccio un neonato che gli aveva chiesto aiuto perché un bambino era appena caduto con la bicicletta in un fossato ai margini della carreggiata.

L'automobilista ha fermato l'auto ed è sceso per aiutare il bambino. Ma era solo un trucco. Un uomo è sbucato da un campo lì vicino e si è impossessato dall'auto. Poi, con la donna a bordo, è scappato a tutta velocità verso la E45 a Balanzano.

La vittima ha raccontato agli agenti che nell’auto, oltre a 400 euro in contanti e ai documenti, c'erano anche alcuni mazzi di chiavi. È caccia alla coppia, indagini in corso.