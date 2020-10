Tentano un furto all'interno di un'auto, scoperti dai cittadini e inseguiti dai Carabinieri: denunciati

Raffica di furti nelle auto a Città di Castello e i Carabinieri mettono in atto un servizio di controllo di prevenzione e repressione, individuando gli autori di un colpo.

I militari del Radiomobile di Città di Castello hanno denunciato per tentato furto due uomini di origini nordafricane di 42 e 31 anni, entrambi già conosciuti dalle locali forze dell’ordine. I due avrebbro infranto il finestrino anteriore destro di un'autovettura parcheggiata per strada a Coldipozzo, per rubare nell’abitacolo, ma venendo sorpresi da alcuni abitanti della zona.

La pattuglia dei Carabinieri, giunta in pochissimi minuti dopo la chiamata dei cittadini, ha individuato i due fuggitivi nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce separandosi ed allontanandosi in direzioni differenti. Individuati ed accompagnati negli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Città d Castello, i due sono stati denunciati per tentato furto aggravato.