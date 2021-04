Paura in via dei Priori, furto in appartamento sventato da residenti e commercianti

Allarme furti in casa in via dei Priori a Perugia. La denuncia arriva direttamente via social network, con un utente che racconta quanto accaduto ieri mattina, intorno alle 11.

Due donne e un uomo hanno forzato un portone di un palazzo e sono penetrati in un appartamento portando via quanto potevano.

Ad accorgersi del furto in atto alcuni residenti e alcuni commercianti che hanno notato queste persone estranee al quartiere e al palazzo. Intervento che ha messo in fuga i tre malintenzionati e al recupero di parte della refurtiva. Qualcuno dei presenti è riuscito anche a fare un video che riprendeva le presunte ladre in fuga. Video che è stato consegnato alla Polizia intervenuta sul posto.

Sentendo i residenti non si tratterebbe di un caso isolato e che altri episodi di tentativi di furto si sono verificati nella zona.