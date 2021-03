Il ragazzo è stato inseguito fuori dal centro commerciale dagli agenti e dai dipendenti del negozio. Nello zaino merce rubata per 100 euro

Furto al centro commerciale, ladro inseguito e bloccato. Gli agenti delle Volanti della Questura di Perugia hanno denunciato per furto aggravato un cittadino di origini romene di 26 anni con precedenti di Polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti.

La merce è stata riconsegnata ai responsabili dell’esercizio commerciale e il 26enne denunciato per furto aggravato.