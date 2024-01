Perugia, ancora furti al bar Sant’Anna: rubate tutte le sigarette elettroniche

Alle prime luci dell’Alba all’apertura del bar Sant’Anna, vicino all’omonima stazione di Perugia, è stata trovata una spiacevole sorpresa.

Le porte posteriori, durante la notte, sono state forzate e sono state rubate tutte le sigarette elettroniche esposte per la vendita, per fortuna non è stato rubato altro.

Nonostante il bar fosse dotato di un sistema di allarme e di telecamere di sorveglianza, questi non si sono attivati e nessuno ha notato il furto fino all’apertura dell’esercizio commerciale.

Al momento non si conoscono né il numero né l'identità dei malviventi, né l'ora esatta in cui hanno agito. Rimane sicuramente l’amarezza per quanto accaduto e la preoccupazione per la situazione di insicurezza costante.

Si tratta del terzo episodio di questo tipo in pochi mesi, a luglio e ancora ad agosto, erano stati rubati tutti i Gratta e Vinci, birre e anche accendini, inoltre i vetri di una porta erano stati spaccati.