Ruba cappotti, pantaloni e borsoni sportivi, ma non ha mai ricevuto notizie del suo processo: prosciolto

Ruba oltre 300 euro di abbigliamento e borsoni sportivi, ma non ha mai saputo del processo a suo carico e il caso viene dichiarato non perseguibile.

L’imputato, difeso dall’avvocato Diego Florio, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di furto aggravato “perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessava in due diverse occasioni, previa sottrazione all’interno del negozio sportivo Wonderful” di Madonna Alta, “e previa effrazione della placche antitaccheggio apposte sui beni, di un cappotto color rosa marca Kocca del valore di 269,90 euro, una borsa da palestra marca Adidas del valore di 38,90 euro e un pantalone marca Under Armuor del valore di 65,90 euro”. Per un valore di merce rubata di 374,70 euro.

I furti sono avvenuti il 18 e il 22 novembre del 2021. L’imputato però risulta irreperibile e non c’è prova che abbia mai ricevuto alcun atto dalla Procura o dal Tribunale che lo avvertivano di essere indagato e poi che ne era stato chiesto il giudizio. Il giudice nel corso dell’ultima udienza ha dovuto prendere atto di tale mancanza e di non poter proseguire nel procedimento contro l’imputato, dichiarando non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dello stesso.