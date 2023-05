Si rifà il guardaroba senza pagare, ma non c'è la querela: assolto

Una giornata a rifarsi il guardaroba al centro commerciale, senza pagare e dopo sei anni uscire dal processo con l’assoluzione in tasca perché manca la querela.

Protagonista della vicenda un giovane, difeso dagli avvocati Fulvio Carlo Maiorca e Anna Giulia Arena, accusato di essersi impossessato, il 27 luglio del 2017 ai danni dell’attività “Globo”, di “due paia di calze marca Puma, una felpa e un pantalone marca Adidas del valore complessivo di 109,20 euro”, non riuscendo nel furto un quanto “nonostante avesse rimosso le placche antitaccheggio, al momento dell’uscita dalle casse si attivava il sensore d’allarme”.

Pochi minuti dopo sempre lo stesso giovane si recava nel punto vendita “H&M” del Quasar e “si impossessava di due capi di abbigliamento: una felpa con cappuccio e un pantalone sportivo” del valore di 34,98 euro.

Per entrambi i furti la Procura di Perugia contestava l’aggravante di “aver commesso il fatto con violenza sulle cose in quanto rimuoveva i dispositivi antitaccheggio”.

In aula oggi il giudice ha preso atto che, in base alla riforma Cartabia, non era stata mai sporta formale querela e ha, quindi, pronunciato sentenza di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità.