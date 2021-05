Furto a scuola in Valnerina: ritrovati i 10 Pc trafugati, due denunciati

Recuperati i 10 computer trafugati nell'ottobre scorso all'istituto comprensivo di Cerreto di Spoleto, in Valnerina. I ladri avevano fatto breccia nella scuola riuscendo ad entrare forzando la porta della palestra. La svolta nelle indagini dei carabinieri è di queste settimane quando sono riusciti a recuperare un primo apparecchio, identificando il possessore. Si tratta di un uomo di 29 anni, straniero e con precedenti. Dall'uomo si è risaliti ad una seconda persona: una donna di 33 anni, anche lei straniera. Dalla perquisizione dell'abitazione della sospettata sono stati infatti ritrovato gli altri nove Pc che sono stati quindi sottoposti a sequestro in attesa della restituzione alla scuola. I due soggetti sono stati indagati per ricettazione.