Dalla Sardegna a Bastia Umbra per svaligiare AgriUmbria: ladri incastrati dal gps del furgone in affitto

Dalla Sardegna con il furgone affittato per svaligiare alcuni espositori di AgriUmbria, edizione del 2016 e in quattro finiscono sotto processo per ricettazione, detenzione abusiva di armi da fuoco con matricola abrasa e concorso in furto aggravato.

La Procura di Perugia contesta ai quattro, difesi dagli avvocati Giuseppe De Lio e Luigi Niccacci, di aver rubato “attrezzature e utensili agricoli del valore di 15mila euro, sottraendoli alla ditta … che li esponeva all’interno dello stand 9” del complesso di Umbria fiere di Bastia Umbra.

Altra contestazione riguarda il furto di “attrezzature e utensili agricoli del valore di 12mila euro, sottraendoli alla ditta … che li esponeva nella piazzola B11”.

Refurtiva che sarebbe poi stata custodita da uno della banda a Civitavecchia.

Secondo la ricostruzione accusatoria il quartetto avrebbe affittato un furgone, presso una ditta specializzata in tale servizio, a Olbia e da lì sarebbero partiti alle 22.30 del 30 marzo del 2016, per sbarcare a Civitavecchia alle 6.50 del giorno successivo, per raggiungere Bastia Umbra intorno alla 11.10. Orari e spostamenti sono stati certificati dal gps montato sul furgone.

Il furto sarebbe avvenuto tra l’arrivo a Bastia Umbra e la partenza, registrata dal gps intorno alle 19.20 del 31 marzo. Il quartetto avrebbe raggiunto Civitavecchia, dove avrebbe scaricato la refurtiva, per tornare in Sardegna con il mezzo vuoto.

Ad incastrare la banda ci sono diverse testimonianze, la mappatura del percorso e degli orari del gps, che coincidono con l’aggancio dei cellulari dei quattro alle celle telefoniche lungo il percorso, sia di andata sia di ritorno.