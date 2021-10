'Famiglia di ladri', arrestati gli ultimi due ricercati: uno rubava di giorno e poi dormiva in carcere

In manette due uomini, uno dei quali partecipava ai colpi della banda nonostante fosse sottoposto al regime di semilibertà presso il carcere di Spoleto

È finita dopo appena tre giorni la fuga dell'ultimo appartenente alla 'banda di famiglia' sgominata dalla polizia di Assisi, un’associazione a delinquere dedita alla perpetrazione di numerosi furti in abitazione tra Umbria e Toscana. Un'operazione che ha portato la Procura di Perugia ad indagare 16 persone (tutte italiane di etnia sinti) e il Tribunale a disporre la custodia cautelare in carcere per due uomini.

All'appello ne mancava uno, un 36enne pluripregiudicato che nella serata di ieri (giovedì 30 settembre) è stato però arrestato dopo essere stato scovato in uno dei suoi nascondigli dagli agenti del Commissariato assisano, grazie alla preziosa sinergia con i carabinieri di Assisi. "Si tratta di due soggetti dal profilo criminale di elevato spessore - spiegano dalla Questura - che per l’abitualità maturata nell’attività delittuosa e nell’adozione di un vero e proprio stile di vita criminoso, assurgono a figure di spicco dell’associazione criminale".

Insieme al complice esecutore materiale dei colpi progettati dalla banda (entrambi partecipavano ai sopralluoghi dei furti e con efferatezza li portavano a compimento), l'uomo arrestato ieri riusciva a svolgere la sua attività nonostante fosse sottoposto al regime di semilibertà presso il carcere di Spoleto, dove tornava come se nulla fosse di notte.

Nel corso delle perquisizioni presso le abitazioni dei sodali della banda intanto, lunedì scorso la Polizia di Assisi aveva trovato banconote false, numerosi monili in oro, un vasto assortimento di profumi ancora dentro le scatole perfettamente integri e delle borse griffate verosimilmente contraffatte, oltre a una perfetta riproduzione di una pistola 'soft air'.