Sorpreso all'uscita con la merce non pagata: giovane denunciato per furto aggravato

A insospettire il personale del negozio alcuni movimenti di un giovane, fermato così dall’addetto all’ingresso clienti fino all'arrivo della polizia che ha così sventato il furto.

È successo in un centro commerciale di Perugia, dove un 24enne (poi identificato come un cittadino del Camerun regolare sul territorio nazionale) è stato sorpreso con quattro articoli prelevati e non pagati. L'uomo, molto probabilmente, ha utilizzato i camerini di prova per manomettere le placche antitaccheggio e uscire così inosservato dal negozio. Un piano che però non ha funzionato e gli è costato una denuncia per furto aggravato.