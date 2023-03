Perugia, ritrovata l'auto usata per le spaccate: due in fuga nei campi a Ponte San Giovanni

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato, a Ponte San Giovanni, un'auto sospetta che corrispondeva alla descrizione e alle immagini di una vettura utilizzata per quattro spaccate in città nei giorni scorsi.

L'auto era ai margini della carreggiata sud della E45, a Ponte San Giovanni, e mentre si avvicinavano all’auto per effettuare il controllo, i poliziotti hanno intercettato due uomini in prossimità del veicolo che, alla vista della pattuglia, sono fuggiti in direzione del fiume Tevere, facendo perdere le proprie tracce tra la vegetazione.

Gli operatori hanno quindi effettuato una verifica dell’auto, constatando che era stata rubata il 6 marzo scorso a Deruta. Gli approfondimenti hanno permesso di rinvenire all’interno del veicolo diverso materiale, tra cui confezioni di tabacco, una consolle per videogiochi e indumenti, verosimilmente provento di furto.

A quel punto, gli agenti hanno preso contatti con il proprietario che, giunto poco dopo sul posto, ha disconosciuto la titolarità degli oggetti presenti nella vettura, poi sequestrati dai poliziotti.

Dagli accertamenti e anche alla luce della tipologia di refurtiva recuperata, che l’episodio sia ricollegabile all’operazione del 9 febbraio scorso, quando gli agenti delle volanti rinvenirono, all’interno di un cunicolo del centro della città, oggetti provento di furto della stessa specie denunciando due uomini per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e invasione di edifici in concorso. Anche in quell’occasione, era stata recuperata un’altra auto provento di furto, immediatamente restituita alla titolare.

Durante il servizio di controllo del territorio gli agenti delle volanti hanno rinvenuto, inoltre, in zona Fontivegge, uno zaino contenente 5 computer, risultati provento di furti perpetrati, nei giorni scorsi, ai danni di due esercizi commerciali di questo centro cittadino. Tutta la refurtiva è stata quindi restituita ai proprietari dei negozi.