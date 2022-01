Casa piena di liquori, profumi e alimenti rubati: due denunciati dalla Municipale a Fontivegge

La Polizia locale di Perugia ha denunciato una persona e recuperato a Fontivegge alcolici, profumi, prodotti per la cura del corpo e altri oggetti, tutti provento di furto in diverse attività commerciali.

L'intervento è stato effettuato dal personale del Nucleo decoro urbano Fontivegge, congiuntamente ai militari della Brigata paracadutisti “Folgore”.

Due soggetti nordafricani sono stati fermati in via del Macello e risultati privi di documenti personali e di soggiorno. Date le numerose segnalazioni da parte dei cittadini e commercianti della zona, per continui furti nelle attività locali, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dei due stranieri, dalla quale è emerso un ingente quantitativo di merce di cui non sapevano giustificare la provenienza.

Il personale del Nucleo ha condotto ulteriori indagini presso un supermercato della zona, i cui addetti dopo aver riconosciuto la merce, hanno sporto denuncia.

I due soggetti, quindi, venivano condotti al Comando della Polizia locale sottoposti a fermo per identificazione e, successivo fotosegnalamento presso gli uffici della Polizia Scientifica della Questura di Perugia. Dagli accertamenti è emerso che i due stranieri, con numerosi precedenti di polizia per furto, risultavano entrambi sottoposti a misure cautelari di giustizia con il divieto di lasciare il proprio Comune di dimora. Gli stessi venivano dunque denunciati per ricettazione in concorso.

"Questo è il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza Luca Merli- il controllo degli agenti della Polizia locale a Fontivegge è meticoloso e quotidiano. Solo con questa modalità e incisività possiamo avere risultati netti su Fontivegge".