Castiglione del lago: ladro in sedia a rotelle complice nelle razzie di alcolici nei supermercati, denunciati in quattro

Razzie di alcolici nei supermercati di Castiglione del Lago, i Carabinieri hanno rintracciato e denunciato quattro persone.

Il primo è avvenuto l'8 marzo e sono stati denunciati due individui di origini straniere, uno dei quali in sedia a rotelle. I due dopo aver riempito uno zaino di generi alimentari per un valore complessivo di 200 euro, si sarebbero allontanati dal punto vendita senza pagare la merce. I militari hanno acquisito le testimonianze dei dipendenti del supermercato e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza da cui emerge che dopo aver riempito uno zaino di cibo e giunti alle casse, si sarebbero divisi i compiti: il soggetto in sedia a rotelle si sarebbe allontanato dal punto vendita portando con sé il grosso zaino pieno di cibo, mentre il presunto complice si sarebbe dedicato a distrarre il personale addetto alle casse.

Il 18 marzo nuovo furto con i Carabinieri allertati dal responsabile dell’altro punto vendita il quale aveva notato un ragazzo con uno zaino sulle spalle uscire dall’esercizio commerciale senza fermarsi alle casse: si sono subito dedicati alle ricerche della persona nelle vie limitrofe al supermercato con esito negativo e, successivamente, presso la vicina stazione dei treni. Giunti in prossimità dei binari, hanno notato un ragazzo con un grosso zaino sulle spalle – il cui aspetto corrispondeva alla descrizione raccolta poco prima – che aspettava il treno sulla banchina. È stato bloccato e controllato, e trovato in possesso di 10 bottiglie di superalcolici, presumibilmente sottratte poco prima all’interno del supermercato.

Domenica 13 marzo, sempre i Carabinieri di Castiglione del Lago avevano individuato il presunto autore di un furto aggravato consumato ai danni di un altro supermercato restituendo 8 bottiglie di super alcolici al responsabile del punto vendita.