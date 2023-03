Perugia, spaccate in serie: polizia a caccia della refurtiva

Spaccate in serie a Perugia: polizia a caccia della refurtiva. Dopo aver arrestato in flagranza di due cittadini stranieri, indagati, in concorso tra loro, per i reati di ricettazione e furto aggravato, gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione un’abitazione.

Una volta entrati, i poliziotti hanno identificato le cinque persone presenti, tre cittadini italiani e due di origine straniera, e controllato l'appartamento. La perquisizione, però, ha dato esito negativo.

Dagli approfondimenti, è emerso che uno degli uomini presenti, identificato quale cittadino palestinese 38enne, era gravato da più ordini del Questore di lasciare il territorio dello Stato, emessi e notificati nei mesi scorsi.

Per questo motivo, il 38enne è stato denunciato per inottemperanza al provvedimento del Questore. È stato successivamente messo a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione che ha avviato il procedimento finalizzato a rendere definitiva la sua espulsione dal territorio nazionale.