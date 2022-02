Corciano: sindaco sventa il furto in casa sua, ma altre due ville svaligiate nella notte

Ladri in azione nella notte scorsa a Castelvieto. Sono state tre le effrazioni, in tre abitazioni distinte tra le 18.30 e le 21. Nelle prime due i ladri sono entrati in casa e hanno portato a termine il colpo, con il consueto bottino di denaro, gioielli e preziosi.

Il terzo furto è stato sventata dal sindaco Cristian Betti e dalla sua famiglia. I proprietari hanno sentito un rumore provenire dall’interno della bifamiliare che il sindaco divide con i genitori e sono andati a controllare, sorprendendo i ladri che avevano forzato una finestra, intorno alle 19, e stavano rovistando nelle stanze.

I ladri si sono dileguati nella notte. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per raccogliere le testimonianze e per un sopralluogo.

Proprio nei giorni scorsi il questore Giuseppe Bellassai aveva disposto una serie di servizi che prevedono l’impiego del personale della Questura, dell’Ufficio Controllo del Territorio dei Commissariati e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche nei comuni di Corciano e nelle frazioni di San Sisto e Colle della Trinità che, nell’ultimo periodo, hanno registrato una recrudescenza dei furti che hanno destato particolare apprensione tra i cittadini.