Furti a raffica e bottino per migliaia di euro, maxi operazione dei Carabinieri di Assisi

Perquisizioni e sequestri a Ponte Felcino: portate via moto, maxischermi, attrezzi per i giardinaggio e piante misteriose

I Carabinieri di Assisi, al comando del tenente colonnello Marco Vetrulli, hanno compiuto un blitz in un appartamento di Ponte Felcino, in via Puccini, portando via oggetti (probabilmente provento di furto e ricettazione) e alcune piante.

Da quanto potuto apprendere, sui fatti i militari mantengono il più stretto riserbo, i Carabinieri si sono presentati nel pomeriggio di martedì 10 agosto a Ponte Felcino con 4 auto di servizio e hanno fatto irruzione in un’abitazione, portando via un giovane, un 22enne dell’est Europa, già noto alle forze dell’ordine ( Minorenni ed esperti criminali, furti per centomila euro nei garage: la fuga e poi l'arresto ) per una serie di furti nei garage a Collestrada. In quell'occasione venne trovata refurtiva per un valore di circa 100mila euro.

I militari hanno perquisito per diverse ore l’abitazione, portando via grazie all’ausilio di un carro attrezzi e di un furgone, due moto da cross, un numero imprecisato di attrezzi da giardinaggio e per il fai da te, alcuni televisori maxischermo, diverse buste nere da contenuto sconosciuto, ma probabilmente si tratta di vestiario e alcune piante che, secondo alcuni testimoni, potrebbero essere di marijuana.