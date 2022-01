Spoleto: ladro seriale rintracciato dai Carabinieri, deve stare in cella fino al 2027

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato un 33enne in esecuzione di un ordine per la sua carcerazione per una lunga serie di reati che hanno portato ad un cumulo di pena da scontare fino al 2027.

L’uomo, sottoposto a misure alternative, è stato condannato per i reati di furto, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate ed indebito utilizzo di carte di credito.

I reati contro il patrimonio, soprattutto nell’ottica di condotte recidive, assumono una valenza assolutamente contrastata nel panorama della prevenzione e controllo del territorio posto in essere dall’Arma dei Carabinieri.

Per il contrasto al fenomeno dei furti in abitazione emerge l’indispensabile valenza della prevenzione a 360°con strumenti di varia natura e la collaborazione costante dei cittadini quali "sentinelle" utili per i Carabinieri.