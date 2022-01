Centro storico, auto sospetta fermata dalla polizia: banda di ladri intercettata

Banda di ladri catturata dalla polizia di Perugia. Gli agenti hanno intercettato lungo viale Indipendenza un'auto sospetta, risultata senza assicurazione. A bordo un cittadino cubano di 56 anni, un peruviano di 34 anni e un ecuadoriano di 29 anni.

I poliziotti hanno circondato e bloccato l'auto. I tre sudamericani sono risultati privi di documenti. Nel portabagagli gli agenti hanno trovato il kit dello scassinatore e il necessario per rimuovere le placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento. Il 29enne ha tentato di disfarsi di un pacchettino di marijuana, mentre il 56enne è stato trovato con una collana d'oro.

Tutti e tre i fermati, irregolari sul territorio nazionale, spiega la polizia, hanno precedenti per reati contro il patrimonio, evasione e fabbricazione di documenti falsi.

Il gruppo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi o strumenti atti ad offendere e ricettazione.

Al cittadino ecuadoriano, trovato in possesso di marijuana, è stata elevata la sanzione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente; mentre al cittadino peruviano, conducente dell'auto, sono state contestate le sanzioni al codice della strada in quanto alla guida del mezzo senza patente e perché l'auto, sottoposta a sequestro amministrativo, è risultata sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria.

I poliziotti della Quesura di Perugia hanno notificato al cittadino ecuadoriano l'ordine di esecuzione per la carcerazione e sospensione del medesimo emesso ad aprile 2021 dal Tribunale di Roma.

Il cittadino cubano e il cittadino ecuadoriano sono stati affidati all'Ufficio Immigrazione per essere espulsi dall'Italia. Al cittadino peruviano è stato invece notificato il foglio di via obbligatorio disposto dal Questore della provincia di Perugia.