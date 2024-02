Allarme furti, nuova spaccata a San Sisto

Sembra quasi una persecuzione. Di sicuro l'episodio della scorsa notte fa alzare il livello di allarme tra i commercianti di San Sisto che da tempo stanno valutando anche l'ipotesi di unirsi sotto le 8nsegne di un comitato che possa far sentire la propria voce sul fronte sicurezza. Intanto si fa la conta dei danni. Lo stesso locale, la stessa porta a vetri. Quattro giorni di distanza. Ancora una volta il Galera di via Donizetti. Terza spaccata in un anno o poco più. In questa occasione, secondo quanto ricostruito, il ladro ha usato una pietra e non un tombino. Dopo aver mandato.in frantumi il vetro, è entrato e si è diretto verso il registratore di cassa dove ha trovato solo poche monete. Neanche un.minuto e poi il ladro da dove è entrato se ne è andato. Al titolare non è rimasto altro che sporgere una nuova denuncia.