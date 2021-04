Ponte San Giovanni, catturata coppia di ladri: 25enne arrestato, 24enne denunciata

Coppia di ladri catturata. I carabinieri di Ponte San Giovanni e gli agenti della Squadra Volante della della Questura di Perugia hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un 25enne rumeno domiciliato a Perugia, disoccupato, già noto alle forze di polizia e denunciato per concorso in furto aggravato una 24enne originaria della provincia di Varese, di fatto domiciliata a Perugia, disoccupata, incensurata.

I due, secondo quanto appurato dai militari e dagli agenti, hanno rubato circa 270 euro di vestiti in un negozio e 3 confezioni di cuffie musicali in un negozio cinese. La ragazza è stata subito individuata, il 25enne è stato catturato a bordo del treno diretto a Foligno.

La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

L'arresto del 25enne è stato convalidato: per lui è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.