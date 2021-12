Ondata di furti a Perugia, la Polizia di Stato: "Occhio ai finti artigiani e tecnici che si aggirano tra le case"

L’ondata di furti verificatasi a San Sisto, nella zona di San Vetturino e alla periferia nord i Perugia, cioè Villa Pitignano, Piccione e Colombella, ha messo in luce alcuni elementi comuni: si tratta di banda organizzate che vengono da fuori provincia e regione, operano facendo sopralluoghi e fingendosi artigiani (imbianchini, fabbri, muratori) o tecnici che devono effettuare lavori o riparazioni; che prediligono zone da cui è facile allontanarsi grazie a strada veloci (E45, vicinanza al raccordo Perugia-Bettolle o qualche strada provinciale che porta verso Roma); privilegiano i centri abitati di periferia e le case isolate.

“Rispetto al passato abbiamo registrato un decremento dei furti in abitazione – afferma Alessandro Drago, dirigente dell’Anticrimine della Questura di Perugia – In questo ultimo periodo ci sono state delle frazioni e dei comuni che sono stati presi particolarmente di mira dai ladri. Per questo motivo vogliamo ricordare che è importante osservare alcune regole, soprattutto in territori in cui vigeva la regola della ‘fiducia’: quindi è importante il controllo di vicinato e la pronta segnalazione alle forze dell’ordine di tutto ciò che appare strano, tanto più in zone dove ci si conosce”.

La Polizia di Stato ha, quindi, preparato un vademecum per i cittadini. “Siccome buona parte dei furti è avvenuta nel tardo pomeriggio, appena il sole è calato e prima che i proprietari rintrassero in casa – prosegue Drago – è consigliabile tenere una luce accesa, magari anche la radio o la tv, per dare un segno di presenza”. Altro accorgimento è quello di evitare l’accumularsi di posta nella cassetta delle lettere, magari chiedendo a un vicino di ritirarla. Lo stesso vale con i programmi di viaggi e vacanze: evitare di parlarne in giro e di pubblicare sui social media notizie sugli spostamenti.

VIDEO Allarme furti, la questura: "Controlli rafforzati, ma dopo le segnalazioni si passi alle denunce"

Ricordarsi di chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti. Stare attenti anche a comportamenti quotidiani che potrebbero essere osservati dai malintenzionati, tipo lasciare le chiavi in un posto segreto.

“Sarebbe bene fotografare e catalogare gli oggetti di valore custoditi in casa – afferma il dirigente Drago – In modo da poterli inserire nella banca dati degli oggetti rubati in possesso delle forze dell’ordine. In caso di furto si faciliterà la ricerca. Altrettanto importante è sensibilizzare i vicini affinché si attui una reciproca l'attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo, nell'appartamento o nel quartiere. Molti arresti sono stati effettuati proprio grazie all’allarme lanciato dai vicini”.

Importantissimo, in caso di furto, è chiamare le forze dell’ordine (numero unico 112) e non entrare in casa se si trova la porta aperta.

Non si può vivere in una fortezza, ma porte blindate e grate alle finestre del primo piano, così come l’installazione di un allarme, è fortemente consigliato. “Ricordarsi di chiudere le finestre, anche ai piani superiori, e anche le persiane – prosegue Drago – In molti casi i ladri sono entrati da finestre aperte, dopo essersi arrampicati su per le grondaie. Oppure hanno praticato un foro nella finestra e manovrato la maniglia con dei fili di ferro. Se anche le persiane o tapparelle vengono chiuse, rendiamo meno agevole il lavoro ai ladri”.

Anche i vetri antisfondamento sono una valida alternativa alle grate. Ultimo consiglio: “Se perdi la chiave di casa o sei vittima di uno scippo/borseggio, cambia la serratura”.

“La Questura di Perugia ha incrementato i controlli del territorio, anche con il progetto ‘Borghi sicuri’ – conclude Drago – e sta lavorando a stretto contatto con le istituzioni e le comunità per acquisire dati, suggerimenti e denunce per poter effettuare un’attenta analisi del territorio e delle esigenze dei cittadini, al fine di orientare gli interventi. Per questo è necessario che i cittadini denuncino tutti i furti, avvenuti e tentati”.