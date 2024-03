Nei confronti del 22enne, cond detto, sono in corso ulteriori approfondimenti poiché ritenuto il responsabile di ulteriori episodi dello stesso genere, commessi ai danni di altri esercizi della stessa catena commerciale.

Ancora una profumeria presa di mira. Gli investigatori della squadra mobile hanno, però, bloccato un 22enne, ritenuto il responsabile di quel furto e, forse, di colpi analoghi messi a segno nel recente passato. Il giovane è stato rintracciato non lontano dall'esercizio commerciale colpito e riconosciuto grazie alla descrizione fornita dai testimoni. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro confezioni di profumo, poi riconsegnate al dipendente dell’esercizio commerciale.

È sospettato di diversi colpi, indagini in corso

Furti in serie in profumeria, giovane in manette