Furti di gioielli e orologi ad Assisi e Spoleto, due in manette e due ricercati

Almeno tre i furti contestati per un valore complessivo di oltre 30mila euro. Uno uomo e una donna di origini sudamericane sono finiti in carcere mentre un'altra coppia di connazionali è al momento ricercata. Le indagini della Squadra Mobile de L'Aquila hanno ricostruito la tecnica, ormai collaudata, con cui sono stati sottratti orologi e bracciali da tre gioiellerie nel capoluogo abruzzese ma anche ad Assisi e Spoleto. In due si fingevano clienti, per distrarre i proprietari, mentre la seconda coppia si occupava del furto e della sorveglianza all'esterno dei negozi.

I ladri avrebbero colpito il 7 agosto ad Assisi, dove sono stati rubati otto bracciali d'oro dal valore di 7mila euro, il giorno successivo a Spoleto, dove è stato portato via un orologio del valore di 4mila euro.

La banda, formata da due coppie di sudamericani, avrebbe rubato gioielli e preziosi per un totale di 27mila euro. I furti sono iniziati nel luglio scorso. In base alle indagini svolte, i quattro avrebbero usato una tecnica collaudata; due di loro, un uomo e una donna, si fingevano clienti per distrarre i commessi, mentre un altro uomo si introduceva sottraendo i gioielli. A fare da palo, fuori dai negozi, la quarta donna, in caso di arrivo delle forze dell'ordine.