Non si capisce se siano più stupidi o… lungimiranti. Strani ladri all’Elce. Aprono le vetture in sosta dal parcheggio interno per prendere… il telecomando. È accaduto ieri notte in un piazzaletto al civico 67 di via Torelli.

Una macchina è stata violata con destrezza e apprezzabile “rispetto” (senza forzare la serratura, risparmiando una spesa allo sfortunato proprietario). Però hanno rovesciato tutto, aperto il vano portaoggetti dove vengono custoditi i documenti. Sul pianale, ciddì musicali e… di tutto un po’. C’era in bella vista il permesso di sosta per residenti nella zona 11, qualche gettone da supermercato, un carica batterie per smartphone.

Non hanno preso nemmeno uno spicciolo. Si sono contentati di due paia di occhiali di modesto valore. Roba da bancarella, insomma. Stravaganti? Ladri anomali? Scherzo di cattivo gusto?

Ma un particolare piuttosto strano dovrebbe far rizzare le orecchie agli abitanti di quella scala. Infatti il malandrino si è limitato ad asportare il telecomando della sbarra. Cosa che fa concretamente presupporre la possibilità di un libero accesso a quel piazzale. Rendendo tangibile il timore che, a strada spalancata (e barra alzata), il malvivente possa trarre da quella libertà un ben più cospicuo bottino. Lo scopriremo solo vivendo.

Intanto è stato avvisato l’amministratore di quel condominio che valuterà, a propria discrezione, l’opportunità o meno di sporgere denuncia contro ignoti in relazione ai fatti dei quali è stato messo al corrente.