Rubano grondaie, rubinetti e un forno in agriturismo: in due finiscono in manette

I Carabinieri della Stazione di Bettona hanno eseguitoun'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, a carico di un 38enne e di un 27enne, campani, ma residenti nel capoluogo umbro per una serie di furti a danno di attività ricettive.

L'attività di indagine è stata avviata a novembre dopo la denuncia presentata dal proprietario di un agriturismo, vittima di alcuni furti consumati all'interno della sua struttura. Secondo la denuncia delle persone ignote, in più occasioni e di notte, avrebbero asportato grondaie in rame, coperture di gazebo, rubinetteria e anche un forno, per un valore di svariate migliaia di euro, oltre ad aver danneggiato anche alcune porte all'interno dell'agriturismo.

Grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza i Carabinieri, sono riusciti a risalire all'identità degli autori, per i quali il gip ha disposto l'arresto.

I due uomini sono stati rintracciati a Torgiano e condotti nel carcere di Capanne.