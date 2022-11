Perugia, furti a raffica nelle abitazioni: in manette una coppia di ladri

Furti a raffica nelle abitazioni, in manette una coppia di ladri, trovati in possesso di arnesi per scassinare porte e casseforti e un quantitativo ingente di refurtiva.

I Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, due cittadini albanesi per il reato di furto in abitazione in concorso. Nel corso della serata di sabato, ai militari è stata segnalata la consumazione del reato in un’abitazione di Bastia Umbra, all’interno delle quale si erano introdotti malviventi dopo aver forzato una finestra. Le ricerche immediatamente scattate hanno portato all’individuazione di un veicolo sospetto.

I Carabinieri hanno seguito l’auto, procedendo al suo controllo, in sicurezza, solamente una volta giunta a Perugia.

La perquisizione veicolare e personale degli occupanti ha consentito di rinvenire la somma contante di 2.750 euro, 5 anelli, 4 paia di orecchini, 2 bracciali e 2 collane, 3 occhiali di valore oltre ad attrezzature verosimilmente usata per accedere all’interno delle abitazioni, come torce, pinze, dischi per frullino e scalda collo. Parte della refurtiva rinvenuta è stata riconosciuta dalle vittime, per il resto sono in corso accertamenti finalizzati a comprendere i legittimi proprietari.

Le perquisizioni successivamente condotte presso le abitazioni dei due fermati hanno portato poi al sequestro di ricetrasmittenti e cerca frequenze - per effettuare le bonifiche veicolari ed ambientali - una smerigliatrice e di recuperare altri oggetti di provenienza sospetta, come orologi, collane, anelli e capi di abbigliamento.

Durante la perquisizione infine i Carabinieri hanno trovato un panetto di cocaina dal peso di oltre 600 grammi.

Sui due arrestati si stanno svolgendo accertamenti in merito ad altri furti commessi a Perugia e provincia nei mesi scorsi.